馬哈迪指華為確有安全憂慮　馬來西亞續用：我們有甚麼好窺探的？

美國商務部禁止華為採用美國零件與科技，不少國家及企業跟隨，但馬來西亞首相馬哈迪卻表示，該國會繼續使用華為產品。

他在一個論壇上表示，馬來西亞會「盡可能」使用華為的產品，與其他國家不同。

市場太小、研發太弱 「敵人來到抵抗都浪費時間」

但馬來西亞不跟隨美國，並不是華為產品安全。馬哈迪亦承認，華為產品確實有安全憂慮：「是的，可能真的有一些間諜行為，但是在大馬，有甚麼好窺探的？」

他形容馬來西亞市場太小了，不會受到大企業如華為所帶來的影響。而且華為研發技術「遠遠超過馬來西亞整體水準」，「所以我們試圖盡力利用他們的技術。」

馬哈迪還打趣地強調大馬太弱小：「任何人都知道我們是開放的，如果任何一個國家要攻打大馬，他們都可以做到，我們會讓他們直接走過，因為抵抗都浪費時間。」

擔心南海局勢升溫 籲各國冷靜

亞洲國家科技研發一直進步，作為亞洲國家的元首，馬哈迪這方面不示弱，直言：「西方國家必須接受這一點，就是東方國家開始具備了一定的能力。現在，當產品是來自東方國家的時候，西方國家該做的，就是接受這些產品，然後再設法是升本身具有優勢的領域。」

馬哈迪還警告，中美衝突有可能衝擊南海局勢，呼籲南海各國冷靜，以免小事演變成嚴重衝突。