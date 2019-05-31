聯邦快遞「錯運」華為包裹　或加速其在中國市場的衰敗

在中美貿易摩擦升級之際，聯邦快遞「錯運」華為包裹讓其在中國市場的發展受到廣泛關注，數據顯示其在中國市場多年業績並不理想；有分析稱，華為事件將進一步制約其在中國市場的發展。

作為美國快遞巨頭，聯邦快遞「錯運」中國科技企業華為包裹的事件引來了外界強烈關注。中美貿易摩擦的不斷升級，以及美國對華為的極限「施壓」讓聯邦快遞在中國迅速成為「網紅」。

復旦大學國際政治系副教授沈逸在接受中國媒體《環球時報》採訪時就表示，聯邦快遞必須對此事作出說明。他說，聯邦快遞的這種舉動，令人不得不懷疑是不是接到了美國情報機構的指令，因為這種「劫持」物流的舉動已經完全超過了正常的界限和規範。他還認為目前來看聯邦快遞已經「不安全」了，其在中國的相關業務也應該接受調查，而在明確其安全之前，則應該對其予以業務暫停。

華為發言人喬·凱利（Joe Kelly）對《路透》表示：「最近的一些經歷表明，通過聯邦快遞（FedEx）發送的重要商業文件沒有送達目的地，將必須重新審視與聯邦快遞的合作關係。

公開信息顯示，1984年，聯邦快遞進入中國，在上海設立辦事處。1999年，聯邦快遞與天津大田集團在北京成立合資公司。2012年，聯邦快遞獲准經營中國國內快遞業務。

值得注意的是，進入中國市場多年，聯邦快遞並未在中國市場站穩腳跟。根據中國國家郵政局發佈的數據顯示，2018年上半年，中國民營快遞企業佔到九成市場份額，具體市場佔有率來看，中通市佔率稍佔優勢，約為17%；韻達、圓通市佔率緊隨其後，市佔率分別為14%、13%；百世、申通、順豐市佔率則分別為10%、9%、8%。相比之下，聯邦快遞等外資快遞企業，根本無法擠入排行榜。

聯邦快遞或因華為事件失去大部分中國市場份額。（視覺中國）

2018財年

2018財年聯邦快遞實現營收655億美元，位列《財富》雜誌世界500強企業排行榜第155位，居於中國郵政集團公司及德國郵政敦豪集團（DEUTSCHEPOST DHL GROUP）之後。

2019年3月，聯邦快遞公布2019財年第三財季預報。報告期內，公司歸屬於普通股東凈利潤為7.39億美元，同比下降64.37%；營業收入為170.10億美元，同比上漲2.93%。聯邦快遞預計2019財年每股收益為11.95至13.10美元，不及華爾街分析師預期。

內地多個物流企業增加投資

《北京商報 》稱，在業內人士看來，在全球產業格局下，中國與國際市場的合作越來越深入與多元化。聯邦快遞的上述「失誤」是激勵中國物流企業發力國際化的最好時機，中國物流企業應利用時機重點布局國際物流市場，爭奪話語權。

事實上，中國國內的快遞企業也在對海外市場摩拳擦掌，加速對國際化進行布局：菜鳥正投入千億元人民幣建設國家智能物流骨幹網；中通已建立了航空快遞集散分撥中心，布局國際快件、跨境電商市場。順豐與UPS合資，各投資500萬美元布局國際快運業務；順豐在自建機場外，1月又獲得新建湖北鄂州民用機場的批覆，該機場主要發展國內各主要城市及境外的航空快遞運營中轉業務，兼顧傳統航空客、貨運服務，這被業內解讀為順豐國際化發展的重要一步。