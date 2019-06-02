5G可推動K-pop發展　文化產業振興院：全球fans虛擬演唱會大合唱

商用5G在韓國最先推出，美國很快跟進 ，英國亦剛剛有5G服務。不過目前為止，除了網速快之外並未見應用上的重大變化。其實5G潛力不少，在娛樂方面也可以有大革新。韓國就希望，借助5G的力量將K-pop進一步推向世界。

《中央日報》訪問韓國文化產業振興院（KOCCA）院長金永俊（音），他指出從音樂市場來看，目前70%以上出口額集中在中國、日本和東南亞市場，未來可以再擴大範圍。

韓國內容產業 10年出口額升2.9倍

今年是KOCCA成立10周年，期間韓國內容產業年銷售額從67萬億韓圜急升1.7倍至116萬億韓圜，出口額由26億美元飆升2.9倍至75億美元。

金永俊指出，KOCCA將83%預算都用來支持內容產業，但現時80至90%內產業仍然是小商戶經營，因此要加強商業性內容，提高投資效果。現時韓國正過渡去5G時代，他認為政府要要拋磚引玉，帶動民間投資。

金永俊表示，韓國防彈少年團（BTS）之所以走紅，是民間自己努力的成果。（路透社）

投資5G內容產業，可以看到甚麼？未來5G商用推廣之後，全球Army（防彈少年團fans俱樂部）可以在虛擬演唱會上大合唱。「屆時社會將實現超聯網絡，人們可以在超高速、超短延時、超大容量的網絡環境中，以超越空間的形式消費各種視頻內容。」

冀K-pop帶動K-漫、K-美容

金永俊還希望，K-pop可以帶來「涓滴效應」，帶動韓流其他部份向外擴散，讓全球關注K-漫、K-美容等各項產業。

KOCCA發布「內容網絡韓國」藍圖，計劃以內容為中心，建立人與人、人與社會互相連接的環境。