有線寬頻供股獲54%有效接納　集資額縮至9290萬元

有線寬頻（1097）宣布，供股計劃已接獲合共709份有效接納及申請，涉及約25.4億供股股份，相當於可供認購供股股份總數的約54.55%，令供股集資規模由原定最多2億元，縮減至約9,290萬元。

供股股份下周二起上市

有線今年初推出的「4供3」供股方案，獲股東大會通過，而接納供股受份並繳款的最後期限已於上周五（5月24日）屆滿，而供股股份將於下周二（4日）起上市交易。根據認購結果及補償安排之配售結果，公司將配發及發行之供股股份約9.29億股，相當於提呈認購供股股份總數約20%。由於供股不設包銷安排，不獲接納之供股股份將不會發行，令供股規模相應縮減。

根據有線與控股股東永升亞洲之協議，永升將認購一批長期可換股證券，本金額為6.6億元與供股集資款項之差額。故此公司指，將向永升發行本金額為5.68億元的長期可換股證券，將可兌換為約45.4億股，相當於現有已發行股份總數約73.2%，以及透過全面發行供股股份及兌換股份擴大之已發行股份總數約38.9%。若然該批可換股證券獲全數兌換，永升亞洲之持股比例將升至65.3%。

此外，公司股份的每手買賣單位，亦將如期自下周一（3日）起，由每手1萬股更改為2萬股。