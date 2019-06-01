【華為被禁】惠譽料中美貿易爭端　將強化三星智能手機市場地位

中美兩國由貿易戰打到科技戰，內地5G巨頭華為更被封殺。惠譽評級認為，中美貿易爭端造成的混亂，有機會強化三星電子在結構性走弱的智能手機市場中的地位。換句話講，鷸蚌相爭，三星得利！

惠譽評級，華為被禁，三星最有可能從中獲利。﹙資料圖片﹚

智能手機出貨量 連跌6季

惠譽認為，華為被Google「斷供」Android作業系統，可能嚴重影響華為在中國以外市場的智能手機銷售，可能有助於三星提高其市場份額。該機構又預計，因發達市場飽和以及更換週期延長導致需求疲軟，2019年智能手機生產商將繼續面臨挑戰。

國際資料公司（International Data Corporation）的資料顯示，2019年第一季度智能手機出貨量按年下降6.6%。2019年第一季度智能手機廠商共出貨3.11億部，已是連續第6個季度出現下滑。

只不過，資料顯示，華為「抗跌力」強，是唯一實現出貨量增長的主要智能手機生產商，且增速高達50%。惠譽指，華為通過以具吸引力的價格提供多款優質設備，強化了其全球第二大智能手機生產商的市場地位。華為智能手機出貨量所佔市場份額已從2018年第一季度的12%升至2019年第一季度的19%，與三星23%的市場份額的差距進一步縮小。

「斷供」Android作業系統，華為在中國以外市場的智能手機銷售料受衝擊。﹙資料圖片﹚

三星或重獲市場份額

另一邊廂，2019年第一季度三星的手機業務有所收縮，營收和營業利潤按年分別下降6%和40%。雖然推出了旗艦Galaxy S10系列新機，但三星2019年第一季度的出貨量仍按年下降8.1%，為7,190萬部。在中美貿易爭端及來自華為高端智慧手機的競爭加劇的雙重衝擊下，2019年第一季度蘋果公司的iPhone出貨量按年下降30.2%。中國市場上持續整個季度的降價以及多個市場上以舊換新優惠活動仍不足以推動客戶購買新機。

惠譽認為，​美國公司被限制向華為提供智慧手機業務所需的硬體、軟體和元件，這可能會遏制華為的發展勢頭，掀起智慧手機行業的動盪。習慣Android作業系統的消費者可能會考慮購買華為以外其他品牌智慧手機，因此三星可能會重獲市場份額，尤其是在歐洲、亞洲（中國除外）及南美地區，就是華為近幾個季度的大部分增長來源。截至2018年末，華為營收中的49%來自中國以外市場。

中美貿易戰升溫，蘋果在中國市場的份額可能會加速流失。﹙資料圖片﹚

搶佔5G折疊屏手機先機

至於市場另一勁敵蘋果公司，惠譽則認為可能是中美貿易戰的另一個犧牲品，其在中國市場的份額可能會加速流失，有利於中國本土其他智能手機品牌。

此外，華為是三星在5G折疊屏手機等新一代智慧手機領域的最大競爭對手。美國和華為之間的貿易問題可能令三星有機會在這些市場佔得先機，但實際情況如何將取決於美國制裁華為的持續時間。英國和日本公司紛紛跟隨美國，推遲華為5G智慧手機的發佈，這可能有助於推動三星和LG電子株式會社的銷售——至少短期內，三星和LG是少數可上市銷售的5G手機生產商。