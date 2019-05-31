【華為被禁】反制！　商務部：中國將建立「不可靠實體清單」制度

美國政府早前宣布，限制美國公司向華為及其子公司出售零部件或技術，多間跨國公司隨即宣布減少與華為的合作，或暫停出售華為手機，以求符合美國政府的要求。 商務部新聞發言人高峰今天（31日）表示，根據相關法律法規，中國將建立「不可靠實體清單」制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。具體措施將於近期公布。

高峰當天表示，一些外國實體出於非商業目的，違背正常的市場規則和契約精神，對中國企業採取封鎖斷供和其他歧視性措施，損害中國企業的正當權益，危害中國國家安全和利益，也給全球產業鏈、供應鏈安全帶來威脅，對全球經濟造成負面的衝擊，對相關企業和消費者的利益造成損害。

高峰稱，為維護國際經貿規則和多邊貿易體制，反對單邊主義和貿易保護主義，維護中國國家安全、社會公共利益和企業的合法權益，中國正決定建立不可靠實體清單制度。

美國在其貿易黑名單中添加了部分中國實體，其中包括華為及其68家非設於美國的子公司。目前黑名單上的中國實體已超過140個。（視覺中國）

143個中國實體被美納入貿易黑名單

《南華早報》30日報道指，美國政府繼兩周前把華為加入貿易黑名單、以限制美國高科技供應商向其出售硬件、軟件及服務後，正在考慮進一步擴大出口管制範圍。美國商務部所屬的工業和安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）的文件顯示，在目前長達281頁的出口管制實體清單中，已有143個中國實體被納入。

據悉，美國貿易黑名單上的中國實體大多涉及電子、航空、半導體、工程和高科技元件所用材料等領域，其中包括北京自動化控制設備研究所、北京航空製造工程研究所、北京動力機械研究所、中國空氣動力研究與發展中心、中國電子科技集團公司等。

實體名單上也包括許多主要的高科技元件分銷商，如深圳市天高科技有限公司、廣州艾文電子科技有限公司、廣東東莞市多瑪電子科技有限公司等。

被納入出口管制清單的還包括一些學術機構，如北京航空航太大學、中山大學、國防科技大學、西北工業大學、四川大學、電子科技大學等。

另據彭博社報道，美國政府正在審議，是否將5間主要的中共監控系統提供商，包括大華科技、海康威視、曠視科技、美亞柏科、科大訊飛也添加到出口管制清單中。

（綜合報道）