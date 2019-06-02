【中國經濟】惠譽︰今年中國企業違約規模　或創新高

受再融資壓力不斷加劇、工業部門增長緩慢，加上中美貿易持續爭端衝擊投資者情緒影響，惠譽評級認為，今年中國企業違約規模（以發行人數量和債券本金金額衡量）可能達到新高。

中國去年違約發行人數量為45家，違約債券本金金額為1,105億元﹙人民幣． 下同﹚。今年首4個月，則有22家企業（均為私營企業）發生違約，涉及債券本金總額為310億元，而2018年前4個月的違約企業數量僅為5家，涉及債券本金總額為96億元。但2019年前4個月的違約規模仍然低於2018年下半年。

惠譽認為，未來數月信貸週期或將回升，但改善幅度將很小，預計短期內不會發生大規模信貸寬鬆。

料短期信貸增長 不會持續大幅加速

截至今年4月底，中國企業未償信貸規模按年增長7.2%（以社會融資規模存量剔除股權融資和非企業部門債務來衡量），而2018年底該指標處於歷史最低，為6.4%。但惠譽預計，短期內信貸增長不會持續大幅加速，原因是中短期內各中資銀行缺乏足夠的資本來支援貸款增長大幅加速。此外，政府目前在使用財政工具支持經濟增長，同時保持人民幣匯率穩定和通脹溫和，而不是實施寬鬆的貨幣政策。

2018年中旬以來中國企業債券的信用利差保持穩定，惠譽預計該趨勢將持續至2019年底，反映違約規模上升的預期已在很大程度上得到體現。另外，債券市場的流動性有所改善。