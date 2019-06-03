國開行文章﹕人民幣國際化　要建立回流機制破樽頸

國家開發銀行資金局相關負責人撰文，指出在貿易項目的計價及結算貨幣存在上限樽頸，人民幣國際化需要構建回流機制。通過建立回流通道，實現金融市場融合，方可以打破樽頸；又建議推出「附加發行」試點，形成外資債有序推進穩健模式。

文章指出在貿易項目的計價及結算貨幣，對人民幣進一步國際化貢獻有限。一是全球外匯的使用，僅有5%與國際貿易及直接投資有關，二是隨著人民幣單邊升值不再，貿易項下人民幣計價及結算表現實際上有所回落。

美元地位難在短期內打破

文章又指出全球私人部份使用以美元為代表的結算貨幣，形成貨幣使用的外部性，不斷增強美元貨幣國際化地位。人民幣在短期內難以打破這種貨幣慣性。

文章表示債券對外開放要集中力量，以利率債作為境外主體手人民幣頭寸的價值擔保，及流動性管理工具。可是當然國際政治形勢複雜多變，債市開放將不可避免受外部衝擊影響，認為利率債市場對外開放，應有序推進。

文章建議參考美債漸進式開放歷程，通過「附加發行」機構分階段開放利率市場，一是透過特殊附加發行，對敏感項目及國別，在一級市場發行時確定發行價格，配置國通過買方代理按確定價格進行資產配置。二是利用常規附加發行，在發行額度上進行定制服務，其發行及交易數據可完全公開。