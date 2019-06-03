地方債發行節奏加快　前5月發行總量為2018年同期2倍

地方債加快發行會有效彌補市場投資下降缺口，形成有效的政府投資拉動作用。

據《證券日報》6月3日報道，根據東方財富Choice數據統計發現，5月份全中國共發行77隻地方債，發行總額為3,043.22億元（人民幣‧下同），較4月份的2,266.76億元增加776.46億元。截至6月2日，今年以來全中國共發行489隻地方債，發行總額為19,495.82億元。去年同期全國共發行204隻地方債，發行額為8,870.14億元。

「今年提前確定的1.39萬億元新增地方債務限額對應的債券發行任務已基本完成。」360金融PPP研究中心研究總監唐川對《證券日報》記者表示，今年前5個月地方債發行總量約為去年同期的2倍，從分類的數據來看，2019年前5個月發行的新增地方政府債券約1.46萬億元，置換債券或再融資債券約4,780億元；而2018年前5個月新增地方政府債券發行總量僅為172億元，置換債券或再融資債券發行總量達到8,594億元。且新增債券整體發行結構上不同於去年的是，今年新增專項債券發行總量大於新增一般債券。可見今年地方政府債券發行的任務是以滿足新增項目資金需求和地方發展需求為主。

報道指出，為了加快政府有效投資穩經濟，經中國全國人大授權，今年年初中國國務院提前下達了1.39萬億元新增地方政府債務限額；今年全年新增地方政府債務限額3.08萬億元。

2019年4月份，中國財政部發佈《關於做好地方政府債券發行工作的意見》，提出加快發行地方債進度，要求2019年6月份前完成提前下達新增債券額度的發行，爭取在9月底前完成全年新增債券發行，地方債發行節奏加快。