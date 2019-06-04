聯邦快遞錯運華為包裹　消息人士﹕美國政府禁令有關

早前聯邦快遞錯將華為包裹轉運到美國境內，有了解聯邦快遞內部運營系統的消息人士指出，與美國政府上月對華為下達的禁令有關。

據《華爾街日報》引述消息人士指出，導致中國電信業巨頭華為的兩個包裹被錯運至美國的原因，與美國政府此前對該公司下達的相關禁令有關。而在這個過程中，美國快遞公司曾通過臨時修改內部協議的方式以應對此事，這才導致錯運事件的發生。

這名消息人士稱，這兩個包裹寫明了是從日本寄到中國，但因為「在分揀過程中發生了錯誤」而導致它們被轉送到聯邦快遞位於美國孟菲斯的全球總部，而此前美國政府曾要求該國企業重新審查和華為的業務往來，此舉影響了聯邦快遞處理華為包裹的方式。

中國商務部已設不可靠實體清單制度

報道指出，目前華為正處於中美兩國對抗的中心，上周該公司指責聯邦快遞將其兩個從日本寄出的包裹轉送到美國，並且還試圖轉運兩個從越南寄出的包裹，對此華為已經向中國當局提出申訴，而後者正在對此事進行調查。

美國商務部於5月16日，將華為列入了出口管制實體名單（Entity List），此舉使華為面臨芯片產品斷供並且失去智能手機海外市場的風險，隨後在5月28日《路透》將錯運包裹一事率先報道，而此前中國社交媒體中曾有聯邦快遞將華為包裹轉遞至美國的聲音。

在中國商務部宣佈建立不可靠實體清單制度後，於上周六（1日）中國央視在《新聞聯播》中宣布將立案對此事進行調查。

對此有分析認為，此舉意味著中國針對美國對華加徵關稅，及打壓華為行為的反制策略已經發生改變。