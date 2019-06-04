印度讓出全球增速最快經濟體寶座　告別高增長　進入平台期

印度已經讓出了全球增長最快經濟體的寶座。內部彈藥已經不足，外部的壓力也越來越多，印度經濟正在告別過往的高速增長，進入平台期。

印度近日發佈的數據顯示，今年一季度，印度GDP同比增長5.8%，增速為2014年6月以來最低。2018/19財年（2018年4月至2019年3月），印度GDP增長6.8%，也要低於上一財年的7.2%。

與此同時，就業報告顯示，2017/18財年，印度失業率為6.1%。這一數字創下了45年新高，多年以來，印度的失業率一直維持在低於3%的水平。

另有數據顯示，印度的內需已經開始出現了放緩跡象。2018/19財年，印度機場客流量同比僅微增1.1%，增速為近五年來最低；2019年4月，印度乘用車銷售同比下滑17%，創下近8年來的最大降幅。

世界銀行前首席經濟學家、美國康奈爾大學經濟學教授考希克·巴蘇（Kaushik Basu）認為，印度經濟增速放緩的情況比他最初想像的要「嚴重得多」。

印度經濟缺乏持續上行的根基。（視覺中國）

早前，《彭博》文章盤點印度經濟風險時指出，失業率增加要引起警惕。文章指出，印度政府需要每月解決100萬人的就業問題。另外，印度貿易具有較大逆差。報道稱，該國上一次公布貿易順差還是在2002年3月。此後，印度進口遠遠超過出口，石油是印度最大的進口消費品，這使得其經常項目赤字去年超過了GDP的2%，成為經濟發展的關鍵軟肋。

值得關注的是，內需不振的同時，印度經濟的外部環境亦有惡化。美國總統特朗普（Donald Trump）此前簽署行政命令，將於6月5日正式取消給予印度的普惠制待遇。美國是印度的第二大貿易夥伴。2018年，印度出口到美國的商品價值544億美元，自美國進口331億美元的商品，貿易順差213億美元。