特朗普宣布6月5日起取消印度貿易優惠待遇

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（5月31日）宣布，美國將在下周三（6月5日）正式取消印度的貿易優惠待遇。

特朗普：通知期屆滿

特朗普指，他3月時已公布準備取消讓印度在普及特惠稅制度（Generalized System of Preferences，簡稱GSP）繼續享有發展中國家待遇，到了6月5日，便會屆滿60日的通知期。

普及特惠稅制度是發達國家對發展中國家的出口產品，給予在最惠國關稅基礎上進一步減稅以至免稅的一種特惠關稅。美國政府1976年實施該制度，印度一直是最大受益國。但特朗普執政以來，誓言縮窄與其他國家之間的貿易逆差，與印度出現分歧。

料近60億美元印度貨品受影響

若美國政府全面取消印度進口貨的免關稅待遇，目前在普及特惠稅制度下享有免關稅待遇的近60億美元印度貨品將受影響，也將會是特朗普執政以來對印度採取的最嚴厲懲罰行為。

特朗普3月已去信國會，表示有意取消在普及特惠稅制度下，印度作為發展中國家的受惠待遇。他當時解釋，華府與印度經過密集接觸後，他認為印度未能提供保證，讓美國能以對等和合理方式進入印度市場。

未知印度會否加徵報復式關稅

印度商務部長瓦達萬（Anup Wadhawan）3月時曾回應指，印度退出普及特惠稅制度不會對當地產品有太大影響。他又表示考慮到兩國的緊密關係，因此沒提到向美國產品徵收報復式關稅的計劃。

但印度媒體之後引述一名商務部官員消息表示，新德里政府不排除在豁免期限屆滿前後實施報復式關稅，以及向世界貿易組織（WTO）投訴美國的做法有干犯反歧視法之嫌。

印度不是特朗普的唯一目標，美國也有意取消對土耳其的貿易優惠待遇。