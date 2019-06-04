首季港口貨物吞吐量　按年大減10.1%

政府統計處公布，2019年第一季的船隻、港口貨物及貨櫃統計。

首季港口貨物吞吐量按年下跌10.1%至5,910萬公噸。當中抵港及離港貨物，分別下跌8.9%至12%。

首季經季節性調整的港口貨物吞吐量，按季下跌0.9%，其中抵港貨物按季增長0.2%，離港貨物則下跌2.9%。

印尼抵港貨跌幅最大 輸往台灣跌近三成

在港口貨物中，首季海運及河運貨物分別按年下跌8.1%及13.4%。

抵港貨物之中，以重量計印尼貨按年大跌34.7%，日本貨大跌26.6%，美國跌17%，台灣跌15%，韓國跌11.7%。

離港貨物之中，菲律賓上升14.4%，但台灣大跌29.8%，新加坡跌23.8%，越南跌15.1%，泰國跌14.4%，中國內地跌14%，日本跌13.6%。

處理貨櫃減少9.5% 載貨貨櫃少9.1%

貨櫃方面，首季香港港口處理了442萬個標準貨櫃單位的貨櫃，按年下跌9.5%。當中載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌9.1%及11.4%。載貨貨櫃之中，抵港及離港貨櫃分別下跌8.4%及10%。

首季海運及河運載貨貨櫃，按年分別減少9.1%及9.2%。

抵港載貨貨櫃之中，進口按年下跌7.4%，轉口則下跌8.8%。離港載貨貨櫃之中，出口及離港轉運分別下跌14.6%及8.2%。

首季抵港遠洋輪船船次亦按年減少3.6%至6,037船次，總容量下跌3.3%至9,580萬淨噸。抵港內河船船次亦下跌9.3%至34,417船次，總容量下跌3.9%至2,740萬淨噸。