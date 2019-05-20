【搵工行情】調查指零售業流失率達13.4%　工程建築減少或停招聘

香港人力資源管理學會公布「2018 年下半年人力數據調查」結果，數據顯示2018 年全年香港整體加權平均僱員流失率18.6%，低於 2017年的23.5%。流失率下降與經濟增長步伐從去年第二季開始放緩的情況吻合。

與此同時，據調查數據，2018 年職位空缺率9.8%，較2017年上升2.6個百分點。

至於2019年上半年的機構招聘意欲，64.7%受訪者預期招聘幅度與2018年下半年相同，惟11.8%表示會凍結招聘。

去年下半年，零售業僱員流失率達13.4%，遠高於7.7%的平均數。﹙資料圖片﹚

去年下半年 僱員流失率明顯減少

2018年下半年的僱員流失率較上半年明顯減少。其中，金融服務/銀行/保險﹝9.5%﹞、社區/社會/個人服務﹝9.6%﹞、製造﹝10.8%﹞及零售﹝13.4%﹞行業的流失率高於平均數的7.7%。至於流失率低於平均數的行業，則有建築/物業發展/地產﹝5%﹞及批發、出入口、貿易、分銷﹝7%﹞。

按僱員職級劃分，2018年下半年文職/前線人員的流失率達10.3%，遠高於其他職級，包括高層/資深管理層、中層管理/非管理層專業人員、督導級人員/主任。此3類職級的僱員平均流失率介乎4.4%至4.8%。

建築/物業發展/地產職位空缺率僅3.4%，低於行業平均數。﹙資料圖片﹚

去年下半年 職位空缺率減少

伴隨僱員流失率下降，2018 年下半年的職位空缺率亦較上半年減少。以下行業的職位空缺率高於平均數的9.4%，包括社區/社會/個人服務﹝9.6%﹞及零售﹝19.1%﹞。

而職位空缺率低於平均數的行業，則有金融服務/銀行/保險﹝4.1%﹞、批發、出入口、貿易、分銷﹝3.9%﹞、建築/物業發展/地產﹝3.4%﹞及製造﹝2.8%﹞

按僱員職級劃分，2018年下半年文職/前線人員的職位空缺率高達14.0%；至於其他職級，空缺率差別不大，介乎2.7%至2.9%。

香港人力資源管理學會副會長孔于人指出，最新的人力調查數據顯示香港的人力市場保持穩定，而僱員流失率和職位空缺率的變動，亦反映香港當前的經濟和就業情況。

他續稱，2019年上半年的招聘意欲相信會大致平穩，因大多數機構維持招聘幅度不變，但是，由於多個大型基建和交通運輸項目已陸逐落成或暫時停工，看到多了從事工程、建築行業的機構表示會減少或停止招聘。