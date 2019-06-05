三大因素可能導致美國經濟脫軌　貿易戰居於首位

《華爾街日報》於周二（4日）報道，美國經濟本輪擴張已經進入了第十個年頭，儘管專家們預計這種增長態勢還會持續一段時間，但貿易戰、美聯儲利率政策失誤以及不斷膨脹的預算赤字等因素可能會導緻美國經濟未來出現脫軌，而在這些因素中，美國對其他國家發動的貿易戰對美國經濟的影響居於首位。

文章稱，如果本輪經濟擴張持續到今年7月，屆時將創下自二戰結束後美國經濟擴張的最長紀錄，雖然沒有任何經濟規則規定這場擴張將會在何時結束，但是目前卻存在著諸多風險，其中最顯而易見的就是與中國、墨西哥等國家展開的貿易戰，這些舉動使美國企業、家庭以及投資者的信心一定程度地遭到削弱。而另一個威脅就是美國央行利率政策可能出現的失誤，並且由於預算赤字的逐年增長，使美國政府利用財政政策促進經濟增長的作用空間受到限制。此外，擴張進入晚期後出現的結構性問題也會帶來相應隱患。

美國經濟未來走勢直接影響著美國總統特朗普能否順利在2020年實現連任。（視覺中國/資料圖片）

一般家庭難從資產上揚得益

文章指出，關於本輪經濟擴張的前景十分重要，因為它不僅與成千上萬美國勞動者和投資者的未來有關，並且還會影響美國總統特朗普（Donald Trump）能否在2020年順利實現連任，而目前美國經濟增長卻相對缺乏活力，因為其增長率一直處於疲軟狀態並且失業率是近些年才有所下降的，雖然低技能工人在此期間開始重新收穫紅利，但薪資的增長卻相對平緩，對於很多家庭來說，一方面要承擔著不斷增長的學生貸款，另一方面卻沒有從股市上漲和房價回升中得到足夠受益，因為這部分受益大多數流向了高收入家庭。

此外，美國經濟在過去還曾經受過很多“意外事件”的衝擊，這其中包括海灣戰爭所引發的油價上漲、科技產業投資過剩所引發的股市震盪、911恐怖襲擊以及房地產泡沫所引發的次貸危機等，而就在這些事件發生前，美聯儲（FED）都曾採取過加息措施，該些措施雖然旨在遏制投資過剩，但利率的升高同時也打擊了住房以及購車等行業的發展，因為這些行業對利率相對敏感，因此曾有分析認為，戰後美國經濟的每次擴張都是被美聯儲扼殺，而不是正常自然衰亡的。

但另一方面，文章同時指出，美國經濟本輪的擴張受益於一些過去沒有出現過的有利趨勢，比如通脹率處於低位、美國成為石油出口大國以及大量工人實現就業等，因此也就難以確定經濟是否會出現脫軌，還是只會受到抑制，對此有分析人士認為，當經濟在充分就業狀態下順利前行之際，意味著擴張結束的可能性也就更大。

美聯儲暗示未來或採取減息一事影響，美國股市6月4日出現了上漲。 （新華社）

市場研究機構穆迪分析（Moody's Analytics）的首席經濟學家學家Mark Zandi表示，行業內的過剩現象會在經濟擴張過程中形成，這是衰退型經濟的一個顯著特點，而對於美國經濟來說，首要的風險來自美國向其他國家挑起的貿易戰。

根據該專家的電腦模擬分析結果顯示，在中國政府採取包括允許人民幣貶值、拋售美國國債、提高利率等反制措施的情況下，這場全面貿易戰將導緻美國就業人數從今年三季度開始到2021年年中這段期間減少310萬人，屆時失業率將提升至6.6%，並且股市市值也將縮水37%。

並且對於美聯儲未來可能採取的降息舉措，有分析認為，倘若美國經濟受到威脅，美聯儲很難在預算赤字不斷上升且利率仍處在較低水平的情況下利用該手段提振經濟。