任志剛：貿易戰或蔓延至金融層面　但中國會力阻人民幣貶值

行政會議成員、金管局前總裁任志剛接受本地傳媒訪問時表示，中美貿易戰不單會影響人民幣，亦會影響香港股市，直言戰線拓展到金融層面就不易控制，但相信中國人民銀行將力阻人民幣貶值。

貿易關稅有得計 金融層面未必可控

他接受《香港經濟日報》專訪時指出，貿易戰肯定有可能擴展至金融層面，到時情況未必受控。「貿易關稅都是可控、有數得計，但去到金融層面未必可控，可引發炒家、投資者、華爾街投行等，利用此機會炒賣，或拋空中國概念資產。」

他指出，香港市場中國概念資產特別多：「會否有國際炒家在港有甚麼動作？是我其中一樣擔心的事。」

7算是心理關口 強調人行有貨幣政策自主權

市場有不少人士都關注人民幣走勢，任志剛亦留意到匯率風險。「中美談判，副總理劉鶴身邊都總有（人行行長）易綱，會否代表兩國談判桌上（討論）有關金融、特別有關滙率呢？」目前美國財政部並沒有將中國列為貨幣操縱國。

至於人民幣會否「破7」，他表示「心理關口就是心理關口」，如果「破7」不排除會引來炒家炒賣。但他強調每個國家應對貨幣政策有自主權，「人行及外管局會阻止人民幣貶值，我不認為中國會將貨幣政策自主權雙手奉送給別人，這不會發生。」