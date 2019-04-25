港大民研：任志剛民望位列行會行員之首　葉劉排第二

香港大學民意研究計劃就行政會議非官守議員民望進行調查，結果發現任志剛的民望得58.1分，繼續居首位。而葉國謙則在今次調查中取代李國章，躋身五大成員。 這是繼港大民研周一(23日)宣佈與港大分道揚鑣後，公佈的最新民調，新聞公報同時指出「今日發放的出五大行政會議成員評分結果，屬於有關系列的最後一次，日後能否繼續，屬未知之數」。

葉劉淑儀民望排第二，得48.3分。(資料圖片)

調查顯示，以100分為滿分，任志剛支持度最高，得58.1分；葉劉淑儀緊隨其後，得48.3分，排第三是湯家驊，得45.9；羅范椒芬及葉國謙的評分分別為42.9及41分。五人的平均分數為47.3分。

至於行政會議員召集人陳智思，得分52.8分，但因為認知率較低而被剔除。

港大民研在3月至4月進行兩階段調查，每次均有超過1000名市民受訪，最多被受訪者提及的六名成員，進入第二階段評分，然後再剔出認知率最低的成員後，得出五大成員。

五大行政會議成員排名及得分 任志剛 58.1 葉劉淑儀 48.3 湯家驊 45.9 羅范椒芬 42.9 葉國謙 41.0

香港大學民意研究計劃周一公佈，將會脫離大學成為一所獨立新機構，名為香港民意研究所，並在5月4日正式營運。新的研究所將會由現任民意調查計劃總監鐘庭耀帶領。鐘庭耀表示，民研計劃過渡成為研究所後，會保留與現時基本上一致的研究方式，繼續秉持誠信與質素。