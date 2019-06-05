美銀美林預測　明年中國GDP增長放緩至6%

投行美銀美林6月5日發表研究報告指出，因應貿易衝擊而調低中國明年GDP增速至6%，原為6.2%，並預期人民銀行會在今年年內緊隨美國美聯儲（FED）減息兩次。

據《路透》報道，美銀美林中國及亞洲經濟師喬虹在其報告中稱，監於今年下半年美中貿易衝突風險升溫並可能破壞全球科技供應鏈，加上美國增長前景暗淡，該行遂下調中國GDP增長預估，並預期中國央行將會跟隨美聯儲減息步伐，於今年內降息兩次，明年再降一次。「我們的基本預測是，中國可能會稍微避過美國對其餘3,000億美元中國進口商品加征25%關稅，因我們預期美國貿易代表處將會把限期延遲以限制短期內消費品價格升幅。」她說。

但她認為，即使沒有新一輪關稅措施，已上調的關稅仍將可能通過出口衝擊和較弱的資本投資而對中國經濟增長造成傷害。該行預期，中國政府將會保持政策寬鬆和推出更多刺激措施提振內需，並對基建和房地產投資提供適度支持，以應對今年第二季及下半年經濟增長減慢的情況。

美銀美林的美國宏觀經濟團隊預期，市場震盪和增長疲弱將促使美聯儲分別於今年9月和12月降息各25個基點。基於美國和中國的利率差異，相信這將會為中國央行提供一個很好的視窗，在大約同一時間內讓基準利率下調兩次各25個基點。