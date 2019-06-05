新創建旗下飛機租賃平台售出18架飛機　籌逾50億

新創建集團（0659）宣布，其與周大福企業有限公司共同擁有的飛機租賃平台Goshawk Aviation Limited（「Goshawk」），首次透過發行資產抵押證券組合，售出合共18架飛機，在市場籌集6.436億美元(約50.2億港元)。發行後，Goshawk Management (Ireland) Limited將繼續管理該18架飛機，擔任服務及資產管理經理。

根據安排，Goshawk向Pioneer Aircraft Finance Limited及Pioneer Aircraft Finance LLC（統稱「Pioneer」）新成立的資產抵押證券組合實體，售出合共18架飛機，當中包括16架窄體機，一架寬體機及一架區域航線客機。截至2019年3月31日，該18架飛機的平均機齡為5.3年，正出租予18間不同的航空公司。

Pioneer資產抵押證券組合包含定息票據及股權證書，大部分為定息票據。定息票據分為3個系列，孳息率介乎4%至7%，年期同屬7年。至於股權證書部分，Beach Point Capital Management LP持有當中30%，成為基礎投資者。Goshawk也持有10%股權證書。

Goshawk售出18架飛機所得資金，將會撥作一般營運資金。瑞穗證券為是次發行的全球獨家協調人。