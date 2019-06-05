證監會警示優品360股權高度集中　20股東持有逾95%股份

優品360（2360）發出通告，指證監會近日查訊公司股權分佈情況。

證監會查訊顯示，在2019年5月23日朗逸控股有限公司持有7.5億股，佔已發行股份的75%，而朗逸控股是由公司主席兼兼執行董事林子峰及該公司執行董事許毅芬，各持有50%權益。

19名股份持股29.77% 「散戶」只持有4.23%

此外，有19名股東合共持有約2.08億股，佔已發行股份的20.77%，而這19名股東之中，有14名是為首次股份發售之承配人。

也就是說，公司有95.77%股份由上述20大股東持有，只有4.23%股份由其他股東持有。

1月1元上市後股價勁升 最高曾升近4倍

優品360於1月11日上市，配售及公開發售股份數目為2.5億股，佔已發行股份的25%，發售價為每股1元。

優品360於今年1月以招股價1元上市後，股價「抗跌力」特強，一度炒高近4倍，高見4.61元，近月才略為腳軟，今日收報3.74元，仍較招股價升近3倍，市值高達35.2億元。

證監會指出，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。