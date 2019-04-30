優品360除咗金莎 仲有咩產品係熱賣？

零食連鎖銷售商優品360（2360）行政總裁許志群表示，公司最好賣的產品仍然是金莎朱古力，而KitKat朱古力和堅果類食品也相當好賣。現時公司平均單價約79元，較去年略微提升，未來會通過做大規模採購，來降低產品成本；提升OEM（代工生產的自家品牌）產品佔比；提供更多促銷優惠，堅持走薄利多銷路線，希望每年毛利率可按年升1個百分點。

許志群說，公司的OEM產品包括：濕紙巾 栗子、罐頭鮑魚、果乾（即將推出市場），未來會加大發展OEM產品，但OEM產品並非公司的主力產品，會把其存貨數量保持低於15%。他又透露，OEM產品會主打零食，這些產品必需要有一定銷量保證、質量比同類產品好、以及價錢便宜，這樣公司便可以要求廠商根據顧客的需要，來製定份量及設計新包裝。

優品360行政總裁許志群指，公司今年計劃開設28間分店，澳門開店方面則仍在物色店址。（羅君豪攝）

料五一黃金周生意輕微上升

優品360今年計劃開設28間分店，許志群表示新店在民生區和遊客區的比例是3:2，不會刻意針對遊客來開店，他預期今年本港的舖租走勢平穩，不會急速上升，也不會跌得很厲害。

五一黃金周明日開始，許志群預計公司生意在五一黃金周期間可以輕微上升，但增幅會低於農歷新年和聖誕節，公司會提供更多折扣來吸引客人。對於近期日圓偏弱，他認為貨幣匯率升跌是十分平常，日圓弱勢不是對公司特別有利，整個零食行業均能受惠，故公司會「應加價就加價，應減價就減價」。