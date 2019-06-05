【中美貿易戰】安聯投資：若雙方未能達成協議　料港股跌15%

中美貿易局勢持續緊張，安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強認為，中美貿易戰已漫延至科技戰，該行早前預計中美有60%機會達成貿易協議，現時則預計兩國在G20峰會中達成協議的機會為50%。若美國在6月10日（下周一）起，對墨西哥所有出口美國貨品加徵5%關稅，恐怕中美達成貿易協定的概率會更低。

陳致強指，本港股市過往十年市帳率是1倍，現時是1.3倍，如果中美未有達成貿易協定，估計市帳率將重返1倍水平，即是股市會下跌15%。若投資者對大市較為悲觀，可以考慮持有現金，如果要投資的話，持有保險股、公用股、以及電訊類股份會比較穩建。

安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強預料，今年美國不會出現經濟衰退，明年經濟則有較大機會倒退。（鄺月婷攝）

人行確保人民幣不會穿7

他又指，中國出口至美國商品僅國內生產總值3.5%，在出口層面影響不大，主要是間接影響企業投資和居民消費力，幸好中國內需仍然強勁，當局推行積極財政政策、以及供給側改革來支持經濟增長。

在人民幣匯率方面，陳致強覺得人行會確保人民幣不會穿7，以免造成市場恐慌；若果中美爆發全面貿易戰，人民幣及新興市場貨幣均會下跌。另外，去年美債部分年期孳息曲綫出現倒掛，他預料今年美國不會出現經濟衰退，明年經濟則有較大機會倒退。