中國工信部正式發放5G商用牌照　中移動今年建逾3萬個基站

當前，全球5G正在進入商用部署的關鍵期。據央視網報道，中國工信部6月6日發放5G商用牌照。

分析稱，5G商用牌照發放將促進全產業鏈發展。

業內專家對內媒《經濟參考報》表示，當前中國5G的網絡建設正在逐步展開，5G商用牌照發放將促使企業發展進一步加速，芯片、射頻器件等5G器件企業將首先受益；光纖光纜、光模塊等光通信企業，系統設備企業以及5G網絡的建設運維企業也將得到進一步發展。此外，預計下半年5G終端設備將逐步面世。基於5G的信息技術服務企業也將享受到相關紅利。

目前，中國國內三大運營商積極布局5G網絡建設。中國移動規劃在2019年完成5G基站建設3萬至5萬個，5G投資約為172億元人民幣；中國電信2019年5G基站建設計劃為2萬個，5G投資額為90億元人民幣；中國聯通2019年計劃投資60億元人民幣至80億元人民幣。

中國信通院發佈的報告顯示，預計2020至2025年期間，中國5G商用直接帶動的經濟總產出達10.6萬億元人民幣，直接創造的經濟增加值達3.3萬億元人民幣。

事實上，中國各地早已緊鑼密鼓部署5G網絡。目前，上海已撥通中國國內第一個5G電話，成為中國首個5G試用城市；江蘇省已建成288個5G試驗基站；中國電信海南公司年底前將完成5G基站在海南省市縣落地。