美聯儲褐皮書稱經濟狀況改善　惟最新數據惹人關注

美聯儲的調查顯示，美國經濟增速有所提升；但是部分分析師認為，美國經濟出現衰退的可能性達到60%。

美聯儲在當地時間周三（5日）發佈的褐皮書經濟調查顯示，從4月到5月中旬經濟活動總體上「緩步增長」，比前一時期的「輕微到溫和速度」有所改善。兩周後，美聯儲決策者將召開政策會議。

褐皮書基於12家地區聯儲銀行截至5月24日收集的坊間信息，將納入美聯儲官員之間的討論。決策者已表示，如果通脹疲軟之際貿易緊張局勢惡化導致美國經濟前景黯淡，他們願意降息。

到目前為止，他們還沒有發出6月18日至19日下一次會議會有所動作的信號，儘管投資者預計未來一年會有三次降息。在總統特朗普（Donald Trump）上周威脅對墨西哥商品加徵關稅之後，投資者提高了對美聯儲將會放鬆貨幣政策的押注。

美聯儲對美國經濟前景充滿信息。（視覺中國）

以下是幾個值得關注的數據。美國ADP於周三公布就業最新數據顯示，美國5月ADP就業人數增加2.7萬人，創104個月新低（2010年3月以來最低），遠低於預期的18.5萬人和前值27.5萬人。2019年5月美國ADP就業人數變動為同月歷史最低值。歷史上，美國ADP就業人數變動最大值為32.50萬人，出現在2011年12月，最小值為減少8.40萬人，出現在2009年12月，平均值為17.15萬人。

美國供應管理協會（ISM）同日公布，美國5月ISM非製造業指數為56.9，創今年2月以來新高，4月該指數為55.5。ISM非製造業指數的分項指數之中，就業指數5月升至58.1，創2018年10月份來新高。在ISM調查的18個非製造業行業里，16個行業稱5月就業出現增長。

美國商務部公布，美國4月工廠訂單按月下降0.8%，市場預期下降1%，3月增幅從創七個月新高的1.9%下修至1.3%。

4月製造產品出貨按月下降0.5%，創2017年4月以來最大降幅，3月增長0.2%。

此外，著名商業數據調查公司IHS Markit最新的調查數據顯示，美國5月製造業PMI終值錄得50.5，為2009年9月以來新低，不及初值和預期的50.6，也大幅低於前值52.6。美國5月Markit製造業PMI產出分項指數為50.7，為2016年6月以來最低，低於初值50.8和前值52.7；新訂單指數為49.6，自2009年8月以來首次陷入萎縮區間，低於初值49.7和前值53.5。

美國全國商業經濟協會於周一（3日）發佈調查報告顯示，許多經濟分析師預期，美國經濟2020年底以前出現衰退的可能性達到60%，主要緣於美國政府的貿易保護主義政策。