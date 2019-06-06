全球貿易衝突加劇　半導體市場規模或萎縮12%

中美貿易摩擦加劇正在影響全球半導體行業規模，不過分析指出，隨着5G時代的到來，特別是中國在該領域的突出表現，半導體市場仍將擴大。

由主要半導體廠商組成的世界半導體貿易統計組織（WSTS）近日發佈預測稱，2019年市場規模為4,120億美元，按年縮小12%。在2018年秋季的上次預測中，曾認為市場將增長2.6%。

作為下調預測的理由，世界半導體貿易統計組織列舉了全球貿易衝突、英國脫歐等世界局勢的變化，以及智能手機需求接近飽和等。同時，截至2018年一直大量採購半導體的美國數據中心運營商也轉向了去庫存。按單月計算的市場規模（銷售額的3個月移動平均值）自1月起轉為低於上年。

美國半導體行業協會（SIA）發佈的數據顯示，2019年一季度全球芯片銷售額按年下降13%，至968億美元，繼去年四季度下降15.5%後連續第二個季度下降。2018年三季度，全球芯片銷售額達到創紀錄的1,227億美元。

不得不說，中美經貿摩擦或是一場「持久戰」，對全球經濟是一個重大考驗。其中，值得關注的是，除了原油、天然氣等產品，美國對中國的壓制措施主要還集中在汽車產業、電子元器件、網絡設備等硬件產品方面。

全球芯片格局市場正在改變。（視覺中國）

有分析指出，對於美國市場來說，加徵關稅是一把雙刃劍，雖然保護了美國市場，但是同時也阻礙了美國部分產業的發展，尤其是科技產業。有美國科技企業表示，美國政府近日對中國進口產品徵收的新關稅將嚴重打擊科技行業，他們將不得不為必要的進口元件和設備支付更多的費用。

不過，很多觀點認為，半導體市場從中期來看仍將擴大。這是因為5G和新一代汽車的普及將拉動需求。

當前，全球5G正在進入商用部署的關鍵期，中國已於2019年正式進入5G商用元年。

早前，中國集成電路企業相繼展示其研發成果。上海芯片設計企業紫光展銳在2019世界移動通信大會上發佈了5G通信技術平台「馬卡魯」及其首款5G基帶芯片「春藤510」。 這是繼中國科技企業華為發佈國內首款5G芯片後，中國企業自主研發成功的第二款5G芯片。