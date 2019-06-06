科創板首批3家公司過會　共籌21億元人民幣

上海交易所官網於周三（5日）確認，首批3家科創板上市企業微芯生物、安集微電子、天准科技成功過會。這三家企業分別屬於創新藥、高端半導體、人工智慧技術領域。

從上交所披露的公告來看，本次審議問詢的相關問題主要集中於財務和商業模式。比如，上市委問詢微芯生物目前財務狀況，以及未來是否存在虧損的較大可能性。對於安集微電子，上市委問詢其研發費用中的折舊攤銷佔公司總折舊攤銷金額比較高的合理性，以及是否存在毛利率虛高情況。

對於天准科技，問詢其未來是否仍將採用外購核心零部件的經營模式，其產品、技術基礎與可比公司是否存在重大差異，以及獲得蘋果公司及其供應商訂單的穩定性等。

科創板公司審核要過五關

這三家擬上科創板企業分別屬於生物醫藥、半導體、高端裝備行業，融資額度分別為8億元（人民幣‧下同）、3億元、10億元。3家企業的受理時間都在4月3日之前。

根據安排，6月11日、13日上市委還將召開第2、3次審議會議，審議福光股份、華興源創、睿創微納；瀾起科技、天宜上佳、杭可科技6家企業發行上市申請。根據制度安排，科創板的發行上市審核要經過受理、審核問詢、上市委審議、證監會註冊、發行上市等五個環節。上交所做出同意發行上市決定後，將按程式報送證監會履行發行註冊程式。

目前，百餘家企業都在“科創板”正在排隊。科創板上市企業的一大核心關注點是研發投入。這首批過會的三家企業中，微芯生物在2016年至2018年的研發投入分別為5,166萬元、6,852.75萬元、8,248.2萬元，佔各期營業收入的比例分別為60.52%、62.01%以及55.85%，微芯生物近三年研發投入金額合計約2.03億元。