調查指婚禮開支平均48萬元　樓價成結婚與否最重要因素

買樓先，抑或結婚先？有調查就發現新人結婚在過去一年的平均開支約48萬元，而樓價成影響情侶結婚決定的最重要因素。

婚宴平均花23萬元

網上婚禮資訊及評語平台婚享會﹙Bespoke Wedding﹚公布港人婚禮開支及消費模式最新數據，得出一對新人結婚平均花近48萬元，其中四大消費項目為「婚宴場地」、「結婚首飾及戒指」、「蜜月旅行」及「婚攝服務」。最高消費的項目仍然是「婚宴場地」，每對新人平均花費約23萬元；其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費為約8.5萬元；第三大消費屬「蜜月旅行」，平均消費為約6萬元，而第四大消費即為「婚攝服務」，平均消費約6萬元，調查反映新人願意在婚嫁範疇上花費金錢。

Bespoke Wedding共收集來自接近4,000篇對新人的評語及數據，用作是次調查。

調查指「樓市價格」 最影響新人結婚決定，樓價高企窒礙新人置業成家。﹙路透社﹚

新人計劃結婚決定因素 樓市價格成主因

另外，調查指90後成為婚嫁消費的主力，而他們在結婚前考慮多種因素，當中「樓市價格」（84%） 最影響新人結婚決定，樓價高企窒礙新人置業成家，上車置業及租金價格成新人組織家庭最主要的影響因素；其次為新人「財政狀況」（72%）；及後為「穩定關係」（56%）、「計劃生育」（48%）、「曾同居生活」（45%） 等因素。

調查亦顯示，新人最注重4大婚禮服務供應商類別分別為「婚宴場地」（95%），「婚攝服務」（90%）、「新娘化妝」（85%）、「婚紗禮服」（83%），反映新一代新人在追求個性化婚禮時，仍依舊傾向兼顧傳統婚禮之需要。