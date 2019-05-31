香港樓價指數創新高　居屋中籤更渺茫？　公屋聯會料申請達30萬宗

最新中原城市領先指數CCL報189.42點，連升16周創歷史新高，反映特首林鄭月娥上任近兩年以來推動的房屋政策，無力遏抑樓價升勢。市民置業難壓力，較上任特首梁振英主政時更沉重。 有關注房屋團體指，樓價持續飈升，勢必令更多市民選擇申請今期居屋，最終申請宗數極有可能挑戰30萬或以上的新高，有意透過資助置業市民「上車夢」，恐怕更趨渺茫。

今期居屋首日接獲23,000份居屋申請，相對去年推售的居屋首日收表僅2700份，急增7.51倍。（張浩維攝）

差估署4月樓價指數升逾3% 創31個月單月升幅新高

中原城市領先指數CCL報189.42點，較歷來最高水平188.64點更高，按周升0.42%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.38點，則為歷史次高，按周升0.28%。CCL(中小型單位)報189.57點，創歷史新高，按周升0.50%。三大整體指數均已連升16周。

此外，差餉物業估價署今日亦公布，4月份私人住宅售價指數報390.5點，按月上升3.17%，創31個月單月升幅新高，由去年12月至今已連漲4個月，已累升8.6%，而最新指數較去年7月的歷史高位394.8點，只尚差1%。

今期居屋索取申請表已達近16萬份

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，香港樓價指數創新高，肯定促使不少市民更急欲盡快「上車」，因恐怕越遲買會越難負擔樓價升幅。

他坦言，從今期居屋索取申請表已達近16萬份，以及首日交表數字比上期居屋同日多逾7倍，都顯示市民申請意欲比過去更高，故他已改變對今期居屋申請反應估計，由原來或許僅超過20萬宗，調高至可超越上期27萬宗、甚至有力挑戰30萬宗的歷史新高。

不過，招國偉指除了今期居屋可選擇屋苑數量比上期多，地點亦較優越外，私樓價格升勢亦會刺激更多人遞交申請表，在水漲船高情況下，縱使今期居屋非長者單身人士可揀單位配額數量比上期為多，恐怕有關人士中籤機會更低，要透過資助置業圓「上車夢」更為渺茫。

↓↓居屋2019五大屋苑↓↓

民建聯柯創盛（鄭子峰攝） 柯創盛：樓價續升恐礙政府施政 立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛表示，CCL指數創新高，反映樓價持續上升，私樓價格比過去為高，確實會令更多市民憂慮置業困難，因而會急切希望循資助置業成功「上車」，肯定會刺激更多人申請居屋，今期居屋成為他們的「出路」。 他指出，今期居屋數量及地區選擇比上期多，但難以回應大批市民的置業需求，不論超額認購比率及申請宗數，都會打破以往紀錄。 柯創盛指，樓價升勢未止，不利社會穩定，對政府施政及管治會有影響，他促請政府要審視包括辣招和「娥六招」等調控樓市措施成效，有需要考慮是否作出調整。

↓2019年推售居屋一覽↓

+ 86 + 85 + 84

過去3年單身白表申請中籤率少於0.1%

今期居屋推售4,871個單位，訂價為市值五九折，售價介乎156萬至529萬元。去年底居屋申請為27.2萬宗，超額認購60.4倍。

事實上，近年居屋供應僧多粥少，申請者中籤機會越來越低。《香港01》早前綜合近年3期居屋計劃，白表申請者最終能成功「上車」機率僅1.5%；單身白表申請中籤率去年更低至不足0.1%。

回顧過去20年的居屋申請及推售數字，1998至2002年期間政府推出的各期居屋，整體中籤率介乎13%至48%，但2014至2018年間居屋整體中籤率，卻降至只有1.6%至5%。

不過，翻查過去20年新居屋資料，2002年停售居屋前的最後一期居屋，整體中籤率高達47.9%，當時綠表中籤高達92.2%，惟最後只售岀約36%的單位，餘下逾3,000個單位未能售出，而同年11月政府宣布無限期停建及停售居屋。