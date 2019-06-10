屈臣氏稱暫無上市時間表　夥滙豐推積分互換計劃

滙豐（0005）與長和（0001）旗下屈臣氏集團合作，讓旗下會員計劃積分可互相兌換。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，希望計劃可提升Reward+應用程式的下載量及消費，又指此計劃只是第一步，未來或會有更多合作。

每1元「奬賞錢」可換50「易賞錢」積分

她介紹道，滙豐信用卡客戶只需透過Rewards+應用程式，便可以互換滙豐「奬賞錢」及屈臣氏「易賞錢」的積分，每1元「奬賞錢」可兌換成50「易賞錢」積分，並於百佳、豐澤及屈臣氏等商戶得到現金折扣或換領禮品等。

被問及旗下電子錢包Payme會否加入計劃，匯豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷指，Payme運作模式與信用卡不同，難以加入互換積分計劃，但未來會考慮與其他零售商合作。

屈臣氏集團董事總經理黎啟明早前曾稱，集團不排除會上市。（林樂謙攝）

屈臣氏：上市計劃暫無時間表

屈臣氏集團董事總經理黎啟明早前曾稱，集團不排除會上市，會留意資本市場帶來的機會。他回應指，目前上市計劃暫無時間表，亦無上市壓力。

早前屈臣氏將會員自動升級至Watsons One Pass，讓他們在海外屈臣氏亦可換取「易賞錢」積分，黎啟明稱，目前大灣區超過660家屈臣氏店舖已試行，計劃7月底推廣至旗下東南亞地區店舖。