美墨貿易談判並未達成全面協議　特朗普重提關稅威脅

美國總統特朗普於周一（6月10日）表示，在美墨最新達成的協議中仍有部分內容需要墨西哥國會審議，如果無法通過，屆時美國將重新對墨西哥輸美商品加徵關稅。

《路透》周一（11日）報道，剛剛結束與美方進行貿易與移民問題談判的墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard ）表示，未來墨西哥要與美國儘可能地考慮更多限制性措施，以應對那些打算借道墨西哥進入美國境內的中美洲地區移民。如果兩國在未來45天內未能成功減少進入墨西哥的移民人數，那麼屆時將會要求巴西和巴拿馬等國參與其中並分擔壓力。

而就在墨外長發表該份聲明前不久，美國總統特朗普（Donald Trump）曾在社交媒體推特（Twitter）中對美墨兩國談判結果發表過最新觀點，稱兩國協議仍有「部分條款」需得到墨西哥國會支持，如果沒有得到支持，屆時他將重新向全部墨西哥輸美商品加徵關稅。但是他沒有表示該「部分條款」究竟包括哪些內容。

根據雙方公布的協議內容顯示，墨西哥將加大對移民的管制力度並且會派出近6,000名國民衛隊成員赴南部邊境阻止移民北上，但此前關於美方提出﹑讓墨西哥成為移民庇護國的提議，沒有得到對方同意，該提議旨在讓試圖穿越邊境進入美國的移民在墨西哥就地申請庇護，為此墨方提出了為期45天的緩衝期。

此外，墨西哥外長還指出，儘管特朗普在上周末表示墨西哥已經同意向美國購買大量的農產品，但根據該協議內容顯示，雙方沒有就此事達成一致，並且如果移民問題無法得到解決，美國未來有向域外國家進行施壓的可能。