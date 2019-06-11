盛松成稱人民幣貶值　非應對外部衝擊有效手段

近期人民幣貶值至接近「7算」，早前表示「7算」是人民幣重要心理關口的前人民銀行調查統計司司長、現為中歐國際工商學院教授的盛松成表示，加強匯率彈性和保持人民幣匯率基本穩定，兩者並沒有矛盾。

增強人民幣彈性與保持匯率穩定 並不矛盾

盛松成接受《第一財經》訪問時表示，近期人行提及的增強人民幣匯率彈性，是「中長期的匯率制度安排，以有效抗擊外部衝擊、保持中國貨幣政策的獨立性，並使貨幣政策更具操作空間，而不是默許、鼓勵匯率在短期內大幅波動。」

至於保持匯率基本穩定，盛松成指「有利實體經濟運行，也有利金融市場穩定，因為它能使實體經濟與金融市場有穩定的匯率預期，減少投基因素干擾。」

盛松成指出，匯率大幅貶值會帶動資本外流，亦會令進口貨品更貴。（路透社）

不尋求競爭性貶值 急貶往往得不償失

被問到匯率可以提振經濟抵銷外部衝擊，但同時中國多次表明，人民幣匯率不會是一種手段，盛松成解畫稱，以貶值提振經濟或對沖外部衝擊是不可取的，中國也多次強調不會尋求「競爭性貶值」。

他稱匯率大幅貶值往往得不償失，一是資本外流壓力加大，不單有損大國形象，更容易使貿易摩擦升級。二是淨出口對中國經濟增長貢獻十分有限，雖然貶值可提振出口，但不利於企業提高產品質素和競爭力。

再者，人民幣貶值令外國貨更貴，不利中國進口外國產品。

長期來看要升值 人行亦不會守住「7算」

盛松成還表示，長期來看人民幣應該要升值，而目前穩定匯率預期至關重要，因為市場情緒會牽動短期資本流動。

至於「7算」，他表示現時客觀上人民幣不存在「破7」的基本因素，而現時未「破7」亦不是因為要堅守某個點位，而是國內外多種因素影響而決定的。