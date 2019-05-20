人民幣「破7」憂慮再起　盛松成：對中國弊大於利

人民幣匯率波動加劇之時，中國人民銀行主動發聲，「有能力保持匯市穩定」。

近期，人民幣匯率成為金融市場的焦點，在岸、離岸人民幣兌美元匯率先後跌破6.9，人民幣「破7」憂慮再起。5月13日至5月17日一周時間內，在岸人民幣累計下跌1,020個點子。

人民銀行旗下的《金融時報》於昨日報道，就當前中國金融和外匯市場運行情況，人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝明確表示「我們完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。」

他同時表示，近年來，人行在應對外匯市場波動方面，積累了豐富的經驗和充足的政策工具，根據形勢變化將採取必要的逆周期調節措施，加強宏觀審慎管理。

雖然今早人民幣中間價低開129點子，報6.8988，惟在岸價及離岸價出現反彈，在岸價最新報6.9082，升97點子；離岸價最新報6.9358，升133點子。

值得一提的是，中國人民銀行調查統計司原司長盛松成，近日撰文指出，隨着美國對中國進一步加徵關稅的實施，中美貿易摩擦不確定性加劇。人民幣匯率承壓，但應警惕人民幣在貶值方向出現跌過龍情況。目前人民幣對美元匯率破「7」總體上不符合中國的利益，對中國弊大於利。