阪急電鐵「堅離地」激嬲日本人　急急撤除廣告

賣廣告如果行抽水模式，除了抽得中，還要抽得準。如果抽錯水，稍一不慎就會引起反效果。以下就是阪急電鐵的「堅離地」廣告，「完美示範」如何兩句話激怒日本人。

日本阪急電鐵最近在部份路線新上架廣告，原本希望為打工仔打氣，但卻被批評「與一般眾民感覺有很大差距」。

《讀賣新聞》引述阪急電鐵稱，這個廣告是由廣告公司及諮詢公司共同設計，從書中抽出一些句子，原意是支持工人，原計劃在6月1日至30日掛在車廂內，但由6月1日起接到大約30宗電話與電郵投訴。另外在Twitter上，亦有不少人認為這些句子「堅離地」。

很多日本人看到廣告這句話就無名火起，原因是不少人根本沒有30萬日圓月薪。（Twitter圖片）

「根本賺不到月薪30萬日圓」

被投訴的句子是「月薪50萬日圓，但過着沒有意義的生活，還是月薪30萬日圓，但有一份非常有趣的工作，哪一個會更好？」

這句句子激起了民怨，原因是「有些人根本賺不到30萬日圓（約2.2萬元）」，「價值觀不符合時代」。

網上有人指出，大學畢業生月薪才18.12萬日圓，大專生更只有17.34萬日圓，30萬日圓的「低水平」與民眾相差太遠。

一石激起千層浪，不少人貼出相關行業的月薪，有人更貼出阪急電鐵月薪水平，20至24歲平均23.3萬日圓，最高平均薪金是50至54歲，只有43.3萬日圓，根本難以達到月薪50萬日圓水平。

「目的不是收錢」令人聯想到黑心公司

另一篇廣告則寫上：「 我們的目的不是收錢，而是要收集地球上最多的感謝」同樣刺中打工仔的心，原因是讓人聯想到「黑心公司」，明明賺錢卻用花言巧語剝削勞工。

阪急電鐵廣告在網上引來很大迴響，於是在6月10日決定撤除。公關部解釋稱：「我們沒有充份考慮使用公共交通工具的各種人。」