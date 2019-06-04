日本掀革命　近2萬人聯署反對強迫職場女性穿高跟鞋

日本職場男女身份各有潛規則，最傳統的公司女性員工要穿着指定套裝、為男同事倒水等等。最近日本社會風氣有重大變化，就連着高跟鞋這「傳統」也有可能取消。

女演員石川優實6月3日向厚生勞動省提交網上募集的請願書，有1.88萬人聯署，反對強迫職場女性穿着高跟鞋。請願書指出：「企業僅對女性的穿着有要求，屬於性別歧視，簡直就是性別騷擾。希望政府推出法規禁止。」

職場女性分享長期跟高跟鞋的痛苦

石川優實還是學生時，在殯儀館做兼職指導，而行業規則是必須要穿高跟鞋。她早前在Twitter分享穿高跟鞋的痛苦，得到很多人共鳴，於是發起這場名為「#KuToo」的運動。

《BuzzFeed》引述部份簽名者的留言，有人稱：「即使我背部受傷，我也不得不穿着5厘米或以上的高跟鞋，這樣非常痛苦。」亦有人指出：「工作場地硬性規定要穿高跟鞋。而我整天背着沉重的東西走來走去，雙腳很痛。」

部份日本企業有嚴格穿衣規定，因此不少職場女性都會穿得像右邊這位女士一般。（路透社）

高跟鞋不利健康 亦不利逃生

也有人分享：「我希望擺脫女性必須穿着高跟鞋工作的習俗。當我在酒店實習的時候，穿了1個月高跟鞋，我的腳已經受不住了，於是我放棄了酒店服務專業。」

亦有人指出，日本是一個經常地震的地方，如果女性要逃生，穿高跟鞋會很不容易。

高跟鞋本身容易令人受傷，例如有機會出現拇趾外翻、足底筋膜炎、膝痛甚至更多問題。

《日本經濟新聞》報道，石川優實在記者會上說：「（提交聯署）是第一步。很多女性為此困擾，但是由於被認為是個人問題，是職場禮儀，所以一直默默忍受。」