大摩：美國經濟或進一步轉差　企業不排除裁員保盈利

美國股市今年大起大落，最初市場預期經濟上升，到現在憂慮經濟放緩，下一步怎樣走？摩根士丹利就認為，經濟有可能進一步向下，甚至步入危險的境地。

摩根士丹利首資總監Mike Wilson，一向被稱為「華爾街最熊分析師」，他指出美國經濟正面臨嚴重危機。

零售、就業等各項經濟數據非常弱

《MarketWatch》引述Mike Wilson指出：「宏觀和微觀經濟數據都持續惡化」，當中包括疲弱的耐用品訂單、企業資本開支、零售收入、貨運數據，以至「非常弱」的就業數據。

他指出，這些數據加強了他的核心觀點，就是在經濟不景之下，公司會盡一切努力保住盈利。「雖然勞動力是最後一着，但如果企業有需要，會毫不猶豫動用它」，即是說可能會裁員。

不少人都會認為，中美貿易戰是情況惡化的主要原因，Mike Wilson指出事情並不是這樣，而是經濟一向都放緩，貿易戰升級或有可能讓情況更糟。

經濟疲弱 企業盈利或無法達預期

現時美國處於低利率水平，然而他勸投資者不要指望低利率可推動股價。

他指出，過去幾次加息對股票有負面影響，當1月聯儲局暫停加息之後，即令股市大彈。然而事件還要看基本因素，他表示近期多番強調今年美國收入及經濟周期會令人失望，不少企業承諾下半年復甦，但最終可能無法實現。

Mike Wilson指出暫時沒有數據令他改變看法，而市場不少觀點都同意，無論有沒有貿易協議，經濟增長都會令人失望。「因此我們建議投資者採取守勢，將資金投放在公用事業及消費類必需品之上。」