特朗普再次指責美聯儲損害經濟：歐元貶值對美十分不利

美國總統特朗普（Donald Trump）希望美聯儲降息的想法十分迫切，與此同時市場預期美聯儲降息的聲音也在不斷升高，但是仍有觀點認為美聯儲不會很快降息。

特朗普在推特（Twitter）上再次批評美聯儲，稱美聯儲加息過高，其縮減債券投資組合（縮表）的政策是「荒謬的」。

據悉，特朗普發表上述言論的直接原因，似乎是針對一篇關於歐洲旅遊目的地可承受性的評論文章。特朗普說，「這是因為歐元對美元貶值，使美國處於非常不利的地位。」當其他國家的貨幣相對於美元貶值時，他們的商品在美國市場會變得更便宜，而當美國人旅行時，美元也會更加值錢，但美國商品在海外變得更加昂貴。

特朗普多次提到外幣貶值是個問題，雖然歐元區國家使用同一種貨幣，因此沒有統一的國家匯率，但美國財政部已經將一些歐洲國家列入觀察名單，因為美國說這些國家的做法接近於操縱貨幣，給它們的經濟帶來了不公平的優勢。觀察名單包括德國、愛爾蘭和意大利。

美聯儲堅持獨立的貨幣政策立場。（新華社）

美聯儲將在6月18至19日召開下次貨幣政策會議。

特朗普希望美聯儲降息的想法與目前的市場預期吻合。美銀經濟學家預計到明年年初，美聯儲將總共降息75個基點。摩根大通、貝萊德預計美聯儲年內將降息2次至3次。

疲軟的美國經濟數據也讓市場對美聯儲的降息預期上升。美國勞工部5月就業報告顯示，就業增長僅為7.5萬人，遠低於預期。美國供應管理協會（ISM）6月5日公布，美國5月ISM非製造業指數為56.9，創2019年2月以來新高，4月該指數為55.5，連續兩個月創2017年8月以來新低，市場預期5月會降至55.4，再創將近兩年新低。 美國商務部公布的數據顯示，美國5月生產者價格指數（PPI）按月增長0.1%，預期0.1%，前值0.2%。5月PPI按月增長1.8%，預期2.0%，前值2.2%。PPI是衡量通脹壓力的重要指標。而通脹率是美聯儲調整貨幣政策所倚重的兩個關鍵經濟數據之一。

不過，有分析指出，從目前的市場預期看，美聯儲6月很可能按兵不動，一方面美聯儲希望避免過早採取行動而影響後續政策靈活性，因為目前利率水平仍處於歷史低位；另一方面，六月末在日本舉行的二十國集團（G20）領導人峰會將是重要的時間節點，屆時各方能否通過談判緩解持續緊張的經貿形勢，將是決定美聯儲是否降息的重要因素。