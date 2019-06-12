富士康高管稱已準備好應對貿易戰不利局面　保證蘋果供貨

富士康芯片業務部門負責人劉揚偉在昨日一場投資者會議上表示，該集團已準備好應對貿易戰而帶來的不利局面，並且強調會保證與蘋果公司的業務合作。

據《華爾街時報》昨日（11日）報道，富士康集團（台灣方面稱為「鴻海科技集團」）晶元業務部門負責人劉揚偉在當天舉行的一個投資者會議上表示，該公司已經準備好應對美中貿易爭端而帶來的風險並保證為其最大的客戶蘋果公司（Apple）持續供貨，而該名負責人正是被外界視為最有可能成為富士康集團董事長郭台銘的未來接班人。

報道稱，在會議中當被問到中美貿易戰對該集團產生的影響時，劉揚偉表示，未來貿易戰的發展很難預測，並且該集團已經明顯感受到在手機供應鏈系統中存在的「轉單效應」，不過該效應對集團的影響相對有限，未來如果蘋果公司需要轉移供應鏈，那麼富士康可以對此迅速展開行動並且能夠擴大其在中國境外工廠的產能，而集團有將25%的產能來自於中國大陸以外的地區。

對此有分析人士指出，目前富士康集團有將近一半的收入來自於蘋果公司。

蘋果總裁庫克曾多次參觀富士康位於中國的手機工廠（Reuters）

另據英國路透社報道，會上劉揚偉還指出，該集團位於美國威斯康辛州的工廠在美中貿易戰中會起到十分重要的作用，預計該工廠將於2020年投產並且會擁有1,500名至2,000名的員工。

在研發方面，劉揚偉表示，目前約有60%至70%的智能手機零組件可由該集團自製，並且今後會進一步提高自製零組件的能力，相關資本投入會維持在每年300億至500億新台幣這一範疇內。

據了解，此次會議是在富士康位於台北的總部召開的，會上還宣布將成立一個由九位高管組成的委員會，該委員會主要負責決定公司未來的重大戰略，其決策權僅次於董事會。

富士康董事長郭台銘因忙於競選台灣領導人活動而沒有出席此次會議，由於此前美國商務部將中國電信公司華為列入了出口管制實體名單（Entity List），因此引發了外界關於「富士康可能會終止與華為的商業合作」的猜測，但目前沒有明確消息支持這一猜測，並且富士康方面此前也對相關傳聞進行過闢謠。