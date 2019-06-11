【中美貿易戰】荷里活電影將上映無期？　外媒：或失中國票房

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）在中國創下總票房達42.38億人民幣，位居中國電影票房總榜第三，也成為中國影史進口片票房總冠軍。但外國媒體指，隨着中美貿易戰升級，此情此境可能不再。 英國《每日電訊報》等多家傳媒報道，中美貿易戰波及荷里活電影市場，北京政府擬限制戲院及電視播放西方影視作品，甚至向發行商表示，除非電影部分在中國製作，否則美國電影將來或無法得到確定發行日期。分析相信，若中國政府出手打擊，荷里活將失去龐大的中國票房市場，美國業界就批評中國此舉是「極大倒退」。

中美貿易戰：英國媒體報道，中國政府擬對美國影視作品作出限制。圖為《綠簿旅友》。（劇照 / 資料圖片）

近年荷里活加大對中國電影市場的依賴，不少劇本創作都試圖吸引中國民眾，一班美國演員更以中國為基地謀求就業。除了《復仇者聯盟》等大製作外，不少外國小型電影公司亦在中國取得成功，例如《綠簿旅友》（Green Book）就在中國大賺7100萬美元票房。

英國《每日電訊報》（Telegraph）引述數據指出，中國2020年將超越美國，成為全球最大票房市場，預料有關措施將重創美國業界。

中美貿易戰：中國2020年將成全球最大票房市場，若北京限制荷里活電影上映，將使美國業界大受影響。（Marvel Studios / 資料圖片）

《每日電訊報》報道，中國電影局已對發行商表示，除非電影部分在中國製作，否則美國電影將來或無法得到確定的發行日期。

目前中國政府仍未發出正式通知，惟業內人士坦言已經感受到壓力，形容這種放風等同不宣而戰。報道引述一名美國演員指出，他們在中國已不獲受僱，一夜間失去演出機會：有人被解僱，有人試鏡被取消，「我們所有的電話都不響了」。

協助國外企業在中國營運的國際律師哈里斯（Dan Harris）向《每日電訊報》表示，荷里活是美國強勢行業，中方舉動具象徵意義，又預料中國政府在這方面會繼續升級，未來中國隨時不會再有美國電影。

中美貿易戰：有美國演員表示，在中國已不獲受僱，一夜間失去演出機會。（法新社）

美國大熱劇集《權力遊戲》大結局5月未能在中國如期上演，消息指是因中美貿易戰升級而被指受波及。分析相信，這亦反映中國已開始針對美國的娛樂節目反擊。

美國業界指出，若中國禁播荷里活電影，可能違背2001年加入世貿時的承諾。當時中方承諾要逐步向美國等國際資本開放國內市場，包括電影等文化商品。

中美貿易戰：中美貿易戰升級之際，美國大熱劇集《權力遊戲》被指受波及，最扣人心弦的大結局未能在中國如期上演。（《權力遊戲》劇照 / 資料圖片）

美國意識形態輸出大受打擊

荷里活電影等文化產業，一直被視為美國意識形態及價值觀輸出的主要工具，分析相信，中國的「禁令」將大大打擊這方面的效果。

事實上，這並非首次因外交關係影響中國的娛樂節目，2016年韓國堅持部署「薩德」（THAAD）導彈防禦系統時，中國亦曾禁播韓劇。

回到大家關心的問題，BBC報道指出，相信「禁令」不會影響《反斗奇兵4》（Toy Story 4）等最近將上映的電影，不過未來的情況就不得而知。唯一可知的是，中國本土電影發展將獲得更大空間，可能會有更多《戰狼》及《流浪地球》系列。

（綜合報道）