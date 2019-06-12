VISA調查：逾半港人預期香港至少7年才實現無現金社會

不少地方都迅速邁向「無現金社會」，但香港在電子支付方面仍然落後。Visa一項調查顯示，港人最常使用的仍然是現金，但有半數港人就曾經試行無現金生活。調查亦顯示，消費時有逾七成（71%）港人首選以非現金支付方式，較台灣的59%和澳門的26%為高，但逾半人相信香港至少7年才可成為無現金社會。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）今年初上任，在亞洲工作了16年，她認為現金繼續會是Visa的頭號勁敵，但隨著香港愈來愈廣泛採用電子支付，本港消費者、企業和政府都會受惠更高的經濟增長、就業率、薪金及生產力，以至更低的犯罪率。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，現金是Visa的最大敵人。（區嘉俊攝）

4成受訪者攜較少現金

香港接納電子支付的據點日漸增多，四成（40%）受訪者表示所攜現金較兩年前少，更頻繁使用感應式支付（64%）、或更頻繁使用信用卡和扣賬卡（62%），為港人減少攜帶現金的主因。

研究亦指出，每10名港人便有7人（74%）每月至少網購一次。Visa本財政年度首兩季由電子商務付款交易帶動的收益就增長了40%；而以感應式流動裝置進行Visa交易，則佔總體的十分之一。

有研究指出，每10名港人便有7人（74%）每月至少網購一次。﹙資料圖片﹚

電子支付有龐大發展潛力

雖然香港逐步形成非現金支付的趨勢，但過半（53%）港人預期，香港需至少7年才可成為無現金社會。史美琪表示，若香港缺乏穩固的電子支付、人工智能（AI）及5G 基礎，將難以發展智能城市，她相信這些技術將改變市民的生活、旅行及消費模式。

她續指，電子支付具有龐大的發展潛力，尤其在電子商務、企業對企業（B2B）支付以及公共交通領域。Visa將持續創新，並透過與政府、金融機構、商戶及金融科技公司合作，為大眾提供以人爲本的支付方案，迎合社會對無現金支付持續上升的需求。