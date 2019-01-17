大新電子支付交易宗數年增逾兩倍　推網上認證最快10分鐘開戶 

近年各大銀行積極發展網上理財服務。大新銀行銀行產品部總經理及主管鄧子健表示，去年使用網上銀行或理財服務客戶上升16％。使用電子支付的客戶亦有上升趨勢。他指去年電子支付交易宗數，按年升約2.3倍，金額亦升約2.1倍，期望今年增長持續。

信用卡簽帳額按年升20％

高級執行董事兼零售銀行處主管王美珍透露，去年有使用電子服務的客戶，為銀行的收入貢獻，比沒有使用的高約98％。信用卡簽帳額亦按年增約20％，主要因為去年推出多張新款信用卡，電子支付的出現「做大個餅」，今年簽帳額或會繼續上升，但未必可達兩成增長。

級執行董事兼零售銀行處主管王美珍（圖左）透露，去年有使用電子服務的客戶，為銀行的收入貢獻，比沒有使用的高約98%。（許世豪攝）

料整體信貸增長平穩

市場擔憂今年經濟放緩，她指出，雖然經濟波動大，但不太擔心信貸增長，相信貿易戰等的影響未必太大，銀行會適時推出優惠，整體銀行平穩，單位數增長。

大新指去年超過50％的新客戶使用網上去申請信用卡或貸款，因此今年優化相關服務，最快第2季推出「e直通遙距開戶申請」。客戶通過大新銀行手機程式，無需提交實體文件，使用eID身份驗證及真人拍照，並辨識客戶風險及進行反洗黑錢程序，整個過程約需10分鐘。

大新銀行銀行產品部總經理及主管鄧子健表示，「e直通遙距開戶申請」相關技術仍在金管局的沙盒測試中，銀行會為特選新客戶，提供10萬元的3個月定存，利率為4厘。（許世豪攝）

市場約90％為低風險人士

鄧子健指，目前相關技術仍在金管局的沙盒測試中，銀行會為特選新客戶，提供10萬元的3個月定存，利率為4厘，以吸引他們參與。他指出，目前約80至90％的人，都屬低風險的客戶，「沒可能為了該10％的高風險人士，阻住其他人。」

他指出，開戶後90日內到分行進行身份認證後，即可享全面銀行服務。期望透過數碼渠道申請銀行戶口客戶有雙位數增長。

另外，大新亦會推出「Open API」平台，除了參與銀通的平台外，亦會與第三方合作。同時今年會分階段推出POS終端機的手機程式，方便小商戶。