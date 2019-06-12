應對貿易戰衝擊　富士康25%產能將來自中國以外

富士康晶片業務部門負責人劉揚偉在投資者會議上表示，公司已經準備好應對美中貿易爭端而帶來的風險並保證為其最大的客戶蘋果公司（Apple）持續供貨。未來如果蘋果公司需要轉移供應鏈，集團有將25%的產能來自於中國以外的地區。

被外界視為最有可能成為郭台銘的未來接班人劉揚偉，被問到中美貿易戰對該集團產生的影響時，劉揚偉表示，未來貿易戰的發展很難預測，集團已經明顯感受到在手機供應鏈系統中存在的「轉單效應」，不過對集團的影響有限。

他說，未來如果蘋果公司需要轉移供應鏈，那麼富士康可以對此迅速展開行動並且能夠擴大其在中國境外工廠的產能，而集團有將25%的產能來自於中國以外的地區。

分析指出，目前富士康集團有將近一半的收入來自於蘋果公司。

《路透》引述劉揚偉還指出，該集團位於美國威斯康辛州的工廠在美中貿易戰中會有重要任務，預計該工廠將於2020年投產並且會擁有1,500名至2,000名的員工。

Tim cook（左一）曾多次訪問富士康位於中國的手機工廠。（Reuters）

在研發方面，劉揚偉表示，目前約有60%至70%的智能手機零組件可由該集團自製，並且今後會進一步提高自製零組件的能力，相關資本投入會維持在每年300億至500億元新台幣範圍內。

對於未來的市場布局，劉揚偉坦言，很難去預測未來哪一個地區不會受到特朗普（Donald Trump）政府的關稅影響。從目前來看，美國和墨西哥受到關稅的影響最小。

據《路透》此前報道，富士康已將155個美國崗位(裁員)，轉移到了墨西哥。

富士康可能正在布局墨西哥，利用美墨加協議，整合其北美產業鏈（包括美國工廠），來為美國市場供貨。