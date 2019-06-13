諾基亞及愛立信回應不實傳聞　稱將在中國5G建設中發揮巨大作用

日前有英國傳媒報道，指出諾基亞和愛立信擬將「敏感的業務搬出中國」，對於有關報道，兩間公司均指出屬不實報道，又指出中國市場是非常重要的，將參與5G建設。

英國《星期日電訊報》報道，宣稱歐洲的通訊網絡設備製造商諾基亞，和愛立信正準備大規模調整公司的結構，以應對美國對中國在經貿上的持續發難而帶來的潛在風險。該報宣稱諾基亞和愛立信正打算將他們一些最敏感的業務搬出中國。

對此，諾基亞剛剛給出回應，否認了報道中的說法。

在一份發給《環球時報》的聲明中，諾基亞通過其公關公司表示：「中國市場對我們而言一直以來都是非常重要的，而且我們相信在中國的5G建設中，我們將發揮巨大的作用。同時我們靈活的供應鏈可以確保公司架構不會因為政府對我們有採購源頭的要求而發生變化。」

報道稱，除了諾基亞的回應，愛立信方面早前對《星期日電訊報》的報道做出了回應，稱愛立信是手機網絡基礎設施的全球供應商，中國和美國是愛立信兩個最大的市場，愛立信正以領頭參與者的身份參與到所有地區的5G市場中。

諾基亞極力想抓住5G市場的發展機會。（視覺中國）

內媒斥美國對內地5G發展妄加評論

近日，中國工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。德國《商報》網站發表文章說，中國較之前預期提前發放5G商用牌照，並通過分配頻譜提前了5G建設步伐，這領先了許多歐洲國家。迄今，歐洲約三分之一國家還沒有為5G頻譜拍賣制定時間表。

投資評級機構惠譽日前發表分析報告說，中國5G發展受益於規模效應、穩健的中央協調政策和專業技術。中國的5G部署工作在穩步推進，獲頒牌照的中國企業有完整的供應鏈，而龐大的移動設備用戶數量也將推動5G發展。

內地《經濟日報》於上周二（5日）一篇《中國5G發展將惠及全球》文章指出，中國5G發展堅持開放、包容、合作、共贏的理念，各國企業是中國5G發展的共同參與者。與美國採取封鎖措施、對中國通信企業實施打壓措施相反，中國移動通信產業一直秉持開放與共享，為全球移動通信企業創造了巨大市場。從高通等芯片企業到諾基亞、愛立信等通信企業，再到蘋果等終端企業，都從中國市場獲益頗多，也推動了中國5G產業鏈發展加快成熟。

文章強調，美國對中國5G發展取得的成就妄加評論，並施加不公平的限制，甚至干涉其他國家5G建設，不僅無益於美國信息通信業的發展，還阻礙了美國企業分享中國和全球5G發展成果，最終損害美國企業和消費者的利益。