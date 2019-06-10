華為在30國取得5G合同　中國外交部：不點名以免有人聽到「扎心」

美國國務卿蓬佩奧早前稱，中國企業難保信息安全，與中國企業合作就相當於與中國政府合作。只要使用華為通訊技術，隱私和數據保護就無法得到保證。 對此，中國外交部發言人耿爽表示，蓬佩奧有關中國的表態充斥著謊言與謬論。華為目前已在全球30個國家獲得了46份5G商用合同，說明美方的說辭別人並不買賬，「至於這些國家的名字，我在這裏就不點了，以免某些人聽了之後『扎心』（按：網絡用語，意指刺心、可恨）。」

耿爽表示，華為已在30國取得5G合同，但不點名以免某些人聽到「扎心」。（視覺中國）

耿爽今日（10日）主持例行記者會時表示，一段時間以來，蓬佩奧無論走到哪裏都言必稱中國，可惜他有關中國的表態充斥著謊言與謬論。以華為公司為例，美方一直聲稱華為等中國企業存在「安全風險」，但自始至終沒有拿出令人信服的證據。

耿爽批評，美方以莫須有的罪名，動用國家力量、開動國家機器來打壓華為這樣一家中國民營企業，很不道德，也很不光彩，有失一個大國的水準。

斥蓬佩奧「滿世界造謠污蔑、煽風點火」

耿爽又稱，蓬佩奧的說辭別人並不買賬。即使在美方肆意打壓的情況下，中國企業的業績還不錯。「根據我從華為網站了解到的情況，截至6月6日，華為已在全球30個國家獲得了46份5G商用合同，這其中就包括一段時間以來美方『苦口婆心』勸說的一些盟友和一些歐洲國家。至於這些國家的名字，我在這裏就不點了，以免某些人聽了之後紮心。」

耿爽強調，公道自在人心，越來越多的人士對中國科技企業參與本國5G建設表明客觀公正的態度。而蓬佩奧滿世界造謠污蔑、煽風點火，最終損害的只能是他個人的形象和信譽，損害的是美國在全世界的公信力。