【逃犯條例】美金融大鱷稱修例影響勁過英國脫歐　專家：太誇張

上月高調唱淡港元，聲言正主力沽空的美國對沖基金Hayman Capital創辦人Kyle Bass表示，國際社會需要關注現在香港發生的事，他稱，若逃犯條例的修訂通過，造成的影響將較英國脫歐更為深遠。「這基本上是香港版的脫離事件」（"This is basically Hong Kong Exit"）Bass說。

Bass指，逃犯條例的修訂明顯違犯香港司法制度、蔑視香港法治，若條例通過，美國隨即會不再將香港視為特區。香港作為國際金融中心的地位，會因此而重創，富豪亦會大規模撤走（mass exodus）。他形容，一個來自美國或英國的投資銀行家，是不會希望自己或家人,要面對中央政府任意且政治化的檢控，而是會選擇離開，很有可能轉移到新加坡或其他有法治的地方。

他又稱，香港是全球槓桿比例最高的經濟體之一，而現在正同時面對政治和經濟上的困難，相信只要一小部份人撤資，便足以令香港的金融系統崩潰，及樓市元氣大傷；若香港失去獨立關稅區地位，對香港經濟也會是重大打擊。

科大商學院經濟發展研究中心主任黎麟祥料，美國不再視香港為「獨立關稅區」的機會不大。（受訪者提供）

若經濟增長放緩 港樓港股或下挫

對於Kyle Bass指香港逃犯條例修訂通過帶來影響，較英國脫歐大。科大商學院經濟發展研究中心主任黎麟祥指，英國脫歐是影響到整個英國經濟政治社會的歷史性事件，相信數十年後回望大家都會覺得重要，但現在香港發生的動盪其實不是很嚴重的事，幾十年後相信大家都會忘記，而且英國經濟規模遠被香港大，認為Kyle Bass的比喻「誇張得緊要」。

樹仁大學經濟及金融學系副系主任袁偉基也指這說法太誇張。不過他同意現時香港槓桿稍高，如果香港經濟持續發展是無問題的，但現在有太多不穩定因素，料經濟增長放緩的話，會無法支持現時的股市和樓市。

樹仁大學經濟及金融學系副系主任袁偉基指，若香港經濟放緩，料會支持不了現時的股價和樓價。（樹仁大學）

料內地不會輕易要求引渡 長遠無損外資信心

對於美國或撤銷香港獨立關稅區的地位，袁偉基強調，美國是否給予香港獨立關稅區地位，影響的不只是實體貿易，更重要的是對服務貿易的影響，現時香港很多金融服務都跟貿易有關，若香港喪失了貿易上的影響力，外資或會乾脆改用其他地方的金融服務，這樣影響會很大。「無獨立關稅區給人的印象是不用在這兒做生意，其他地方都有獨立關稅區，為何一定要來香港？」袁偉基說。

黎麟祥則認為美國現階段只屬「擺姿態」，離取消對香港的特別待遇尚有很長一段路，料美國政策不會因小小遊行示威而大受影響。可是香港獨立關稅區地位被撤銷，影響會很大，對香港轉口帶來不少打擊。不過他再次指出，目前談撤銷香港獨立關稅區的地位的影響現時實在是言之過早，相信不會去到那一步。

他又指，修訂逃犯條例主要是想針對在國內進行重大違法商業行動和殺人等的嚴重罪犯，所以規定只有最高刑罰監禁7年或以上的罪行才可移交。他強調，內地不會輕易要求引渡，所以相信逃犯條例的修訂，長遠對外資信心沒有甚麼影響。