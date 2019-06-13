劉鶴﹕科創板建設要做好兩項工作　落實註冊制　加大監管執法力度

內地科創板今早開板，國務院副總理劉鶴、中國證監會主席易會滿、上海市市長應勇、上海市委書記李強出席在出席第十一屆陸家嘴論壇主持開板儀式。

劉鶴出席論壇時表示，科創板建設要着力做好兩項工作。第一，要落實以信息披露為核心的註冊制改革，註冊制實質含義是，把選擇權交給市場。第二，必須要完善法治，提高違法成本，加大監管執法力度。要有透明嚴格可預期的法律和制度條件，要全面提高違法成本。

同時，劉鶴提出9大經濟要點，強調中國不管暫時出現什麼情況，長期向好態勢不會改變因為中國經濟增速、就業、國際收支都在一個合理位置，並慢慢形成大約4億的龐大中等收入人群。

劉鶴指出，要進一步加快改革開放及加快推進股票發行上市、退市等基礎制度改革等金融及股票工作。

科創板今日在陸家嘴論壇進行開板儀式。（視覺中國）

劉鶴提出9大經濟要點:

1. 加大金融對經濟高質量發展的支持

2. 中國經濟已經從高速增長階段，轉向高質量發展階段

3. 不管暫時出現什麼情況，長期向好態勢不會改變

4. 要打好防範化解金融風險攻堅戰，注意把握好處置風險的力度和節奏；實施好金融調控，加強貨幣政策、宏觀審慎政策、微觀審慎監管的協調配合

5. 相信不久的將來，中國政府將進一步推出有力度的改革開放新舉措

6. 確實有些外部壓力，但這正是中國經濟轉型升級的考量

7. 要強化金融基礎設施建設，統籌規劃，加強信息共享；進一步加快改革開放，加快推進市場准入、平等競爭、保護產權和知識產權等

8. 宏觀槓桿率的高速增長勢頭已被初步遏制，大力促進資本市場健康發展

9. 加快推進股票發行上市、退市等基礎制度改革。