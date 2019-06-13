【逃犯條例】畢馬威稱對銀行業衝擊有待觀察　料虛擬銀行加劇競爭

《逃犯條例》修例原定於昨日恢復二讀，惟最終在大規模示威下延期。畢馬威中國香港銀行業與資本市場主管馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，修例對本港銀行業的影響需時觀察，反而虛擬銀行加入市場將加大競爭，迫使傳統銀行提升數碼化水平。

馬紹輝出席記者會時指，目前評論修例對銀行業的衝擊是言之尚早。至於本港政局變化有否導致資金外流，他認為資金流入及流出本港均屬常態，現階段仍需時觀察。

虛擬銀行挖角 致行業人才流失

另一方面，金管局今年起先後批出共8張虛擬銀行牌照，預料服務將於下半年陸續面世。馬紹輝分析，虛擬銀行將於未來數年改寫行業生態，銀行業於用戶體驗、人工智能、數據分析水平均會進一步提升。

畢馬威中國金融服務業合夥人方海雲則補充，虛擬銀行對傳統銀行業務上的影響需時浮現，但隨着多間虛擬銀行招兵買馬，傳統銀行已有人才流失迹象，近日部分銀行的員工流失率更高達2成，主要為合規、融資等部門員工。

馬紹輝（圖左）指出，目前評論修例對銀行業的衝擊是言之尚早（文顥宗攝）

美國或減息 淨息差勢將受壓

根據畢馬威《香港銀行業報告》，去年本港持牌銀行的總資產增長3.6%，扣除減值準備前之經營利潤則升15%，較2017年的13%增幅進一步加快；平均淨息差（NIM）上升11個基點至1.75厘，惟貸款及墊款總額增長3.5%，較2017年的14.9%增幅大幅下降。

展望今年，馬紹輝預期，由於美國有機會於下半年減息一次，加上環球經濟不明朗因素，本港銀行淨息差及盈利水平均將受壓，業務增長或繼續放緩，但整體趨勢仍然向好。