科創板將設盤中臨停及限價申報 　多項措施齊下防股價大幅波動

內地科創板昨日（13日）宣布正式開板。中國證監會主席易會滿特別提醒，在科創板上市初期，各市場參與方特別是投資者要重點關注五方面的新變化，冷靜理性看待科創板。

《北京頭條》報道，中國證監會有關部門消息，科創板開板初期供不應求的情況可能比較突出，目前已有250萬人開通了科創板交易權限，而上市初期標的股票數量可能比較有限。

易會滿昨日在「陸家嘴論壇」上表示，科創板開板初期市場供求不平衡，加之新的交易機制需要適應，不排除出現短期炒作、漲跌幅較大的情形。試點初期，科創板的制度創新還需要在實踐中進一步檢驗，有一個逐步磨合的過程，這也可能引發一些市場風險。

就此，中國證監會有關部門負責人表示，開板初期，科創板供不應求狀況可能會比較突出。從供給端看，首批上市企業數量有限；從需求端看，各方對科創板期待較高，目前已有超250萬人開通了科創板交易權限，「假設每人投入5萬元（人民幣‧下同）參與科創板，那資金規模就將超過1,000億元」。

該負責人透露，科創板交易機制需要逐步磨合。為防止股價大幅波動，將在科創板交易機制上作出安排。一是擬在新股上市前5個交易日實施臨時停牌機制，新股上漲或下跌達到一定幅度即停牌一定時間；二是連續競價階段實施限價申報，不符要求的申報將不能成交。異常交易的具體規則上交所將很快公布。