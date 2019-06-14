星美債券拖累　核數師提「保留意見」　TVB︰繼續向星美施壓

電視廣播（0511，TVB）去年全年業績因投資星美（0198）債券失利，被核數師提出「保留意見」。為解除「保留意見」及收回投資，電視廣播已成立特別小組。公司稱，特別小組已於5月29日召開之會議上與核數師討論該事宜。特別小組明白核數師之立場，即於至少並無星美之現時財務資料及截至2018年12月31日止年度之經審核財務資料之情況下，核數師將無法確定定息債券之帳面值或可換股債券之公平價值，以審核本集團之財務狀況。

由於持續努力收回於債券之投資金額，特別小組與核數師同意，解決未來保留意見之可能性之任何決議將取決於收回進度，而有關會計處理可能需要不同的支持財務資料。電視廣播公司管理層正根據特別小組之指示收回於債券之投資金額及解決審核保留意見之問題，藉此可於未來解除有關保留意見。

特別小組已催促星美與其債權人集體舉行會議，以推進債務重組建議。特別小組最初被告知，債權人會議將於2019年5月初舉行，惟其後被告知，由於星美無法協調切合各方之時間，該會議已遭取消。星美之意向自此轉變為進行雙邊討論，惟迄今尚未與電視廣播進行有關討論。電視廣播並不知悉星美是否已與其他債權人進行雙邊討論。

特別小組認為，其必須取得所要求之資料，以評估債券之可收回程度。特別小組將繼續施壓，以與星美及其他債權人舉行會議，並探求收回債券之所有可行方案，包括「解決未來保留意見之可能性」。

截至上午10時，電視廣播報12.76元，微跌0.31%。