瑞銀首席經濟學者惹火言論　傳已暫停工作　接受調查

瑞銀全球首席經濟學家Paul Donovan就評論內地通脹及非洲豬瘟時，談及「中國豬」惹來不少中國券商的反感。先引香港中資證券業協會（HKCSA）的批評，而由會長林涌擔任行政總裁的海通國際（0665）亦斷絕了與瑞銀的業務往來。

《澎湃新聞》記者從相關人士處獨家獲悉，因在報告中在提及中國時涉嫌使用侮辱性文字的Paul Donovan，將被暫停一切工作，接受調查。

中證協已將Paul Donovan列為不受歡迎人員，建議會員單位不引用其研究觀點、不邀請其參與相關活動。要求瑞銀集團採取有效措施消除不良影響，切實加強對發佈研究報告業務的管理和合規審查，杜絕類似問題的發生，避免對集團在華正常開展業務造成影響。

被指言論具有種類歧視言論

日前內地公布5月通脹水平為2.7%，由於豬似價格受到非洲豬瘟影響而推高通脹。Paul Donovan就內地通脹水平作評論，指出豬瘟是推高通脹的原因之一，又指出若你是頭中國的豬便有關係，又或者你喜歡吃中國豬肉便有問題。

有關言論公布後，在中國金融專業人士內部產生軒然大波，認為言論「令人不安且有種族歧視色彩」。官方傳媒《環球時報》更指出，瑞銀報告的措辭讓互聯網用戶十分憤怒。

瑞銀再次就事件道歉

就今次事件瑞銀向《路透》指出，亳無保留為Paul Donovan的言論造成任何誤解而致歉，並且已刪除相關音頻評論，並指出評論是指出有關豬肉價格上漲，導致通脹及中國消費者價格上漲。

該行指出正加強內部程序以免類似事件再發生，以及會致力在內地投資。

不過中資券商目前仍對事件有極大反響，除了在林涌的個人微信賬號宣布公司不與瑞銀合作的決定，其後海通員工向《路透》指出，在員工的內部郵件內宣布有關決定。