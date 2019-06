保羅·多諾萬(Paul Donovan)的這份報告中,正文部分依次列舉了美﹑中﹑日三國的通脹情況。第一段寫美國通脹是很正常的情況;第三段日本的通脹情況則是通過機床產量的角度來寫的。

而在文章中間關於中國的部分,首先指出中國的通脹都是由豬瘟引起的,接下來自問自答:有關係嗎?「如果你是頭中國豬的話就有關係了」(It matters if you are a Chinese pig)。

瑞銀表示,「需要明確的是,這一評論是關於豬肉價格上漲帶來的通脹和中國消費者價格上升。」瑞銀稱,已經刪除了相關音頻評論。瑞銀網站也刪除了該份報告。

此外,瑞銀的公關部門還透露,稍後保羅·多諾萬會錄一段道歉的音頻。

多諾萬是瑞銀全球財富管理公司的首席經濟學家,根據他的LinkedIn頁面,他負責預測並解釋關鍵的經濟趨勢。他已在瑞銀供職超過26年。